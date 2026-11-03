Gas, Arera: a ottobre materia prima a 88,36 euro/MWh

Spesa dell'utente tipo vulnerabile a +9,1% sul mese

(Teleborsa) - Arera ha comunicato il valore della materia prima gas per il servizio di tutela della vulnerabilità di ottobre 2026: la componente C Mem,m, calcolata come media mensile del Psv day ahead, è di 88,36 euro/MWh (0,945436 euro/Smc, 24,544028 euro/GJ). Le quotazioni all'ingrosso "hanno subito un deciso rialzo" e la spesa totale dell'utente tipo sale del 9,1% rispetto a settembre. Il valore interessa circa 2,3 milioni di clienti ancora nel servizio.



Il prezzo di riferimento per il nuovo cliente tipo è di 176,80 centesimi di euro al metro cubo (+9,1%): 97,06 centesimi (54,9%) per l'approvvigionamento e le attività connesse e 5,83 (3,3%) per la vendita al dettaglio; 27,25 centesimi (15,41%) per distribuzione, misura, trasporto e qualità; 4,98 centesimi (2,82%) per gli oneri generali di sistema; 41,68 centesimi (23,57%) per le imposte.



(Foto: photoiron - stock.adobe.com)

Condividi

```