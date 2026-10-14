Cina, auto: a settembre mercato interno in calo per il dodicesimo mese consecutivo, ma forte export

(Teleborsa) - A settembre in Cina le vendite di autovetture nel mercato domestico sono diminuite su base annua del 28% a 1,6 milioni di unità, segnando il dodicesimo mese consecutivo di contrazione, mentre le esportazioni sono aumentate del 73,7% a 917 mila veicoli. É quanto mostrano i dati della China Passenger Car Association (Cpca), che tratteggia un quadro in chiaroscuro del mercato automobilistico del dragone.



A pesare sul mercato interno, secondo la Cpca, sono stati soprattutto il rallentamento della domanda, il confronto con gli incentivi dello scorso anno e il calo delle vendite di auto a benzina. Di contro, l'export continua a sostenere i volumi produttivi dei costruttori cinesi, che guardano sempre di più ai mercati esteri.



Nei primi nove mesi del 2026 il mercato cinese ha registrato una contrazione del 21,7% a 13,3 milioni di autovetture. In calo anche le auto a nuova energia (Nev), che comprendono elettriche a batteria e ibride plug-in, con vendite domestiche diminuite del 16,7% a 1,08 milioni di unità. Nonostante la flessione, la quota di mercato delle Nev ha raggiunto il record del 67%, con un aumento di 9,1 punti percentuali rispetto a settembre 2025. Andamento opposto per le esportazioni di Nev, cresciute del 163,5% a 558mila veicoli, pari al 60,8% dell'export complessivo di autovetture.

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