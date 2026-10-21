Generali Investments lancia la sua prima classe tokenizzata di un fondo

(Teleborsa) - Generali Investments ha lanciato una classe nativamente tokenizzata (AC) di un fondo esistente di money market domiciliato in Lussemburgo e gestito da Generali Asset Management. La nuova classe utilizza la tecnologia a registro distribuito (Distributed Ledger Technology, DLT) per la rappresentazione e la registrazione digitale delle unità del fondo. La classe tokenizzata è riservata esclusivamente alle società autorizzate del Gruppo Generali e non è aperta ad altri investitori. Con questa iniziativa, Generali Investments si posiziona tra i primi grandi gestori patrimoniali a offrire una soluzione di questo tipo, si legge in una nota.



L'iniziativa mira a estendere progressivamente l'utilizzo di questa tecnologia all'intera clientela di Generali Investments, ponendo le basi per una distribuzione più ampia e per significativi benefici in termini di efficienza operativa nel lungo periodo grazie all'adozione di processi abilitati dalla tecnologia DLT.



"Con l'accelerazione dell'adozione della tokenizzazione nei mercati finanziari, è fondamentale per gli asset manager cogliere tempestivamente le opportunità offerte da questa trasformazione - ha detto Woody Bradford, Chief Executive Officer & General Manager di Generali Investments - Dopo i progressi realizzati nell'ambito dell'intelligenza artificiale e dell'automazione, questo lancio rappresenta un ulteriore tassello della nostra agenda di innovazione tecnologica. L'iniziativa coniuga la nostra consolidata competenza nella gestione degli investimenti con modalità di servizio più efficienti e digitalmente avanzate, permettendoci di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti e di confermare il nostro ruolo di pionieri nell'innovazione del settore".





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