Intesa, Messina su MPS: accelererà l'esecuzione del nostro piano con zero rischi di integrazione

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile netto di 8,2 miliardi di euro, in crescita dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2025, di cui 2,645 miliardi nel solo terzo trimestre. "Abbiamo appena pubblicato i nostri migliori primi nove mesi di sempre, con un utile netto di 8,2 miliardi di euro, di cui oltre 2,6 miliardi nel terzo trimestre, il nostro miglior terzo trimestre di sempre", ha detto il CEO Carlo Messina aprendo la conference call con gli analisti.



Il ROE annualizzato ha raggiunto il 21% e il ROTE il 26%, mentre l'utile per azione è salito del 10% su base annua a 47,2 centesimi. "Sono risultati eccellenti e sostenibili che, nonostante un impatto di quasi 1 miliardo di euro derivante dalla legge di bilancio per il 2026, ci consentono di migliorare la nostra guidance di utile netto 2026 a ben oltre 10 miliardi di euro", ha spiegato il manager. L'impatto della manovra, approvata a dicembre 2025, è quantificato dalla banca in 0,9 miliardi tra conto economico e patrimonio netto.



"Nei primi nove mesi abbiamo registrato ricavi record e le attività finanziarie della clientela sono cresciute a oltre 1.500 miliardi di euro, a dimostrazione del continuo slancio commerciale", ha proseguito Messina. I proventi operativi netti sono saliti del 5% a 21,46 miliardi, mentre i costi operativi sono scesi dell'1,3% a 7,88 miliardi, portando il cost/income al 36,7%, il livello più basso di sempre per un periodo di nove mesi. Le attività finanziarie della clientela si attestano a 1.511 miliardi (+100 miliardi su anno).



"La qualità dell'attivo resta ai vertici del settore, senza alcun segnale di deterioramento", ha sottolineato il CEO. Il rapporto tra crediti deteriorati netti e impieghi è allo 0,8% (definizione EBA), con una copertura salita al 50,3% e un costo del rischio annualizzato sceso a 19 punti base. "Manteniamo una posizione patrimoniale solidissima, con un Common Equity Tier 1 ratio del 13,1%", ha aggiunto.



Messina ha poi evidenziato che "l'esecuzione del nostro piano d'impresa prosegue a pieno ritmo" e che "l'economia italiana continua a dimostrare una forte resilienza e ha fatto meglio delle attese, con previsioni di crescita del PIL riviste al rialzo".



Ampio spazio all'offerta pubblica di acquisto e scambio su Banca Monte dei Paschi di Siena . "La nostra offerta per Monte dei Paschi di Siena procede bene. Siamo pienamente convinti della forza della nostra offerta e l'esito dell'assemblea straordinaria di Monte dei Paschi rafforza la nostra fiducia nel successo dell'operazione", ha dichiarato Messina, sottolineando anche il forte sostegno degli azionisti, che hanno riconosciuto il valore industriale ed economico dell'operazione. L'assemblea straordinaria di Intesa Sanpaolo ha approvato l'operazione con il 97% delle azioni ordinarie rappresentate. "L'acquisizione è pienamente coerente con il nostro approccio disciplinato alla crescita e alla creazione di valore, e accelererà l'esecuzione del nostro piano d'impresa con zero rischi di integrazione", ha affermato il CEO. "Abbiamo dimostrato molte volte la nostra capacità di integrare con successo gruppi bancari, realizzando le sinergie in anticipo rispetto ai tempi previsti". L'offerta, per la quale la banca ha già ricevuto le autorizzazioni di BCE e IVASS, prevede ora un rapporto di concambio di 1,664 azioni ISP (aumentato per compensare lo stacco dell'acconto sul dividendo).



Sul fronte della remunerazione, "Intesa Sanpaolo continua a offrire uno dei dividend yield più elevati e sostenibili del settore bancario europeo", ha detto Messina. "Quest'anno restituiamo agli azionisti 9,4 miliardi di euro tra dividendi e buyback, incluso l'acconto sul dividendo da 3,8 miliardi che verrà pagato tra poche settimane". L'interim dividend, pari a 22 centesimi per azione (+18% su anno), sarà messo in pagamento il 25 novembre, mentre il buyback da 2,3 miliardi è stato completato a ottobre. Il dividend yield stimato è pari a circa il 7,5%. "Sono orgoglioso dei nostri risultati e ringrazio le nostre persone per il loro eccellente contributo", ha sottolineato il CEO.

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