Intesa, piano al 2029 a pieno ritmo: 2.700 uscite nei 9 mesi, Isybank a 1,3 milioni di clienti

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
afferma che l'attuazione del Piano di Impresa 2026-2029 procede "a pieno ritmo"
, come emerge dai risultati dei primi nove mesi del 2026
. Il Piano si basa su cinque direttrici: riduzione dei costi, crescita dei ricavi, basso costo del rischio, investimenti nelle persone e leadership nell'impatto sociale.
Sul fronte della riduzione dei costi, la banca punta sugli investimenti in tecnologia già effettuati. Sono in corso l'implementazione progressiva e l'estensione di isytech 2.0, e sono stati lanciati 33 progetti e iniziative di AI, GenAI e Agentic AI
. Al 30 settembre circa il 71% delle applicazioni è già cloud-based. Prosegue anche il ricambio generazionale: oltre 2.700 persone sono uscite
nei nove mesi, delle circa 12.400 uscite previste entro il 2029. Dal 2025 sono state razionalizzate 15 entità giuridiche e altre 17 sono in fase di razionalizzazione.
La crescita dei ricavi è alimentata dalla leadership nel Wealth Management, Protection & Advisory. La rete di Global Advisor conta ora circa 2.550 persone
e oltre 110 uffici, situati in aree ad alto potenziale non coperte dalle filiali Exclusive. Gli specialisti del ramo Danni nella Divisione Banca dei Territori sono passati da circa 210 a oltre 290, mentre la rete di Private Banker e Consulenti Finanziari in Italia è cresciuta di circa 150 persone. Isybank ha raggiunto circa 1,3 milioni di clienti
, con circa 1.130.000 conti aperti da nuovi clienti, di cui circa 230.000 nei nove mesi. Nella Divisione International Banks è stato lanciato un nuovo modello di Financial Advisor, con 60 consulenti tra Slovacchia e Ungheria.
Per mantenere un basso costo del rischio, la banca segnala crediti in sofferenza quasi azzerati e il rafforzamento della governance del credito con nuovi comitati strategici e operativi. Ha inoltre sviluppato il primo prototipo evolutivo dei modelli di Early Warning System, che integra elementi forward looking, dati di mercato e tecniche di machine learning. Nel terzo trimestre sono state finalizzate tre nuove cartolarizzazioni sintetiche per circa 6,1 miliardi di euro
. Al 30 settembre l'ammontare in essere nell'ambito del Programma SRT era di circa 38 miliardi.
Quanto agli investimenti nelle persone, circa 1.550 dipendenti sono stati coinvolti nei nove mesi in iniziative di riconversione
e riqualificazione verso attività a più alto valore aggiunto. Circa 8.300 giovani partecipano a programmi di sviluppo dedicati, inclusa l'iniziativa Future Gen. Il Gruppo è stato inoltre confermato Top Employer Europe 2026 per il secondo anno consecutivo e Top Employer Italy per il quinto.
Sul fronte dell'impatto sociale, nei nove mesi Intesa ha erogato 4,4 miliardi di euro di social lending
. Ha inoltre investito oltre 210 milioni per contrastare povertà e disuguaglianze, migliorando le condizioni di circa 315.000 persone in difficoltà, e ha raggiunto circa 25.000 giovani con iniziative di istruzione, orientamento e occupabilità. Per la transizione sostenibile sono stati erogati circa 15,1 miliardi di euro
. Infine, nella cultura sono stati realizzati 9 nuovi progetti espositivi con circa 600.000 visitatori. Sul fronte dell'innovazione, Intesa Sanpaolo Innovation Center ha realizzato 410 iniziative e servizi per startup, mentre Neva SGR ha gestito investimenti in startup per 11,7 milioni di euro.