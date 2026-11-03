Londra: movimento negativo per Weir Group

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che sta segnando un calo dell'1,95%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Weir Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Weir Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,3 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 26,01. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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