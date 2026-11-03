Londra: movimento negativo per Weir Group
(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che sta segnando un calo dell'1,95%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Weir Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Weir Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,3 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 26,01. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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