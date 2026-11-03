Londra: scambi negativi per Fresnillo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader mondiale dell'argento , con una flessione del 2,61%.



L'andamento di Fresnillo nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Fresnillo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 22,56 sterline. Prima resistenza a 22,89. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 22,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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