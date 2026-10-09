Canada: occupazione in calo a settembre, pesa la contrazione del settore pubblico

Persi 68.300 posti di lavoro, il tasso di disoccupazione sale al 6,5%

(Teleborsa) - L’occupazione in Canada ha subito una brusca battuta d’arresto a settembre, con una perdita di 68.300 posti di lavoro che ha ampiamente deluso le aspettative degli analisti. Statistics Canada ha, infatti, rilevato un risultato distante dalle attese di 10.000 nuovi impieghi.



Il tasso di disoccupazione è salito al 6,5%, rispetto al 6,4% di agosto, confermando il progressivo indebolimento del mercato del lavoro canadese in un contesto economico segnato dall’incertezza commerciale e dalle pressioni sui prezzi dell’energia.



La flessione colpisce soprattutto il settore pubblico

A determinare la maggior parte delle perdite occupazionali è stato il settore pubblico, che a settembre ha registrato una contrazione di 70.000 posti di lavoro. Il comparto dei servizi educativi ha segnato la diminuzione più significativa, con 35.300 occupati in meno, seguito da quello sanitario e dell’assistenza sociale, che ha perso 23.100 posti.



Anche il settore manifatturiero ha mostrato segnali di debolezza, con una riduzione di 12.700 occupati. In controtendenza, il comparto degli altri servizi ha registrato un incremento di 17.000 posti, includendo attività di riparazione e manutenzione e servizi personali e domestici.



Al di là della flessione mensile, il quadro complessivo evidenzia difficoltà persistenti. Dall'inizio dell'anno, l'occupazione canadese è diminuita di 41.000 unità rispetto a dicembre 2025, mentre negli ultimi due mesi la contrazione ha raggiunto quota 110.000 posti di lavoro.



La guerra commerciale con Washington aumenta l’incertezza

I dati di settembre offrono anche una prima indicazione dei possibili effetti dell'inasprimento delle tensioni commerciali tra Canada e Stati Uniti. Il 22 agosto sono entrati in vigore nuovi dazi statunitensi del 50% su 20 miliardi di dollari di beni canadesi, dopo il fallimento dei negoziati commerciali tra i due Paesi. Il Canada ha successivamente introdotto dazi di ritorsione sui prodotti statunitensi, entrati in vigore l'8 settembre.



L'escalation protezionistica rischia di pesare ulteriormente sull'attività economica, in particolare sui comparti maggiormente esposti agli scambi transfrontalieri. Sebbene le perdite occupazionali di settembre siano state trainate soprattutto dal settore pubblico, il deterioramento del mercato del lavoro si inserisce in uno scenario in cui le tensioni commerciali rappresentano un ulteriore fattore di pressione sulla crescita.



La Bank of Canada tra inflazione e rischio di rialzo dei tassi

In questo contesto, la Bank of Canada deve bilanciare i segnali di rallentamento economico con i rischi legati all'inflazione. L'aumento dei prezzi dell'energia, alimentato anche dalla guerra in Iran, ha spinto la banca centrale a mantenere alta l'attenzione sulle pressioni inflazionistiche.



Il governatore Tiff Macklem ha avvertito che un intervento troppo tardivo sui tassi potrebbe rendere necessari rialzi più consistenti e rapidi in una fase successiva. Prima della pubblicazione dei dati sul lavoro, i trader sul mercato degli overnight swap scontavano un possibile aumento dei tassi entro dicembre.



La banca centrale attende ora la pubblicazione dei dati sull'inflazione, prevista per il 19 ottobre, prima della decisione di politica monetaria fissata per la fine del mese. Il quadro occupazionale più debole potrebbe complicare le valutazioni, rendendo più delicato l'equilibrio tra sostegno all'economia e contenimento dei prezzi.



Partecipazione al lavoro ai minimi da quasi trent'anni

Un altro elemento rilevante del rapporto riguarda il tasso di partecipazione alla forza lavoro, sceso di 0,2 punti percentuali al 64,8%. Si tratta del livello più basso dal dicembre 1997, escludendo il periodo eccezionale della pandemia nel 2020.



Secondo Statistics Canada, la flessione è riconducibile in larga misura all'invecchiamento della popolazione, una tendenza destinata a proseguire nei prossimi anni. L'agenzia statistica sottolinea tuttavia che i lavoratori più anziani partecipano oggi al mercato del lavoro in misura maggiore rispetto alle generazioni precedenti.



Sul fronte delle retribuzioni, la crescita resta invece positiva: il salario orario medio dei dipendenti a tempo pieno con un impiego permanente è aumentato del 2,3% su base annua, in linea con le attese degli economisti e in accelerazione rispetto al 2% registrato il mese precedente.



Il rapporto di settembre restituisce quindi un quadro contrastante: occupazione in forte calo, partecipazione al lavoro in diminuzione e salari ancora in crescita. Per la Bank of Canada, la sfida sarà valutare quanto il rallentamento del mercato del lavoro possa attenuare le pressioni economiche, senza sottovalutare i rischi inflazionistici legati all'energia e alle tensioni commerciali.

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