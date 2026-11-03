Male Zalando sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - A picco la società che vende calzature e moda online , che presenta un pessimo -4,08%.



Lo scenario su base settimanale di Zalando rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26,39 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25,45. L'equilibrata forza rialzista di Zalando è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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