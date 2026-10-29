BCE, Lagarde: discusso un rialzo dei tassi, ma all'unanimità abbiamo deciso che siamo ben posizionati

(Teleborsa) - Oggi il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha "effettivamente discusso se un rialzo fosse appropriato
", ma "alla luce dell'incertezza che si accumula e che aumenta, e alla luce dell'inflazione di fondo, che è rimasta sostanzialmente invariata, il Consiglio direttivo ha deciso all'unanimità che a questo stadio fossimo sufficientemente ben posizionati
per mantenere i tassi invariati, e che un approccio misurato resti per il momento appropriato". Lo ha detto Christine Lagarde
, presidente della BCE, nella conferenza stampa che ha seguito la riunione odierna del Consiglio direttivo, in cui sono stati lasciati invariati i tassi di interesse
.
"Per darvi un'idea del dibattito che abbiamo avuto: siamo stati molto attenti agli effetti di secondo impatto
, e in particolare all'andamento dei salari, al wage tracker, alle proiezioni sui redditi per occupato, a ogni strumento di cui disponiamo per misurare i salari in tutti i settori, comprese le posizioni di partenza dei sindacati in vista della prossima contrattazione collettiva - ha spiegato - Abbiamo anche guardato a cosa sia davvero cambiato in modo significativo rispetto allo scorso settembre, e i due cambiamenti principali che abbiamo osservato sono, innanzitutto e soprattutto, i prezzi dell'energia
. Su questo fronte si tratta di una combinazione di prezzi del petrolio ma, soprattutto, di benzina e gas, e naturalmente dei margini di raffinazione, che sono aumentati in modo significativo. Ciò si riflette chiaramente nei dati sull'inflazione energetica, al 18,8%, rispetto al dato più basso di settembre. Quindi un chiaro aumento. Ma un altro sviluppo importante che abbiamo osservato da settembre è il costo del finanziamento a lungo termine
, che è effettivamente aumentato. Naturalmente guardiamo ai numeri: il rendimento medio dei titoli di Stato decennali è salito di circa 35 punti base dalla data di chiusura delle proiezioni di settembre".
"Credo di averlo detto nelle precedenti conferenze stampa: man mano che l'inflazione sale, e che il rischio per l'inflazione è aumentato, prestiamo particolare attenzione all'effetto diretto, che vediamo chiaramente, all'effetto indiretto, di cui abbiamo osservato un aumento, e agli effetti di secondo impatto, che richiederebbero una specifica decisione di politica monetaria - ha detto rispondendo ai giornalisti - Siamo molto attenti. E in questo momento non vediamo rischi di effetti di secondo impatto in aggiunta a quelli già inclusi nelle proiezioni
. Come sapete, nelle proiezioni preparate a settembre avevamo incluso il rischio di effetti di secondo impatto. Quindi stiamo osservando la questione con grande attenzione e, per il momento, come credo diciamo molto chiaramente nella dichiarazione di politica monetaria, non vediamo al momento un rischio significativo di effetti di secondo impatto".
Lagarde ha fatto riferimento alla lunga serie di informazioni che la BCE riceverà nelle prossime settimane, "e questo sarà particolarmente rilevante per l'inflazione di fondo. All'inizio dello shock gli indicatori dell'inflazione di fondo non sono molto informativi; più si procede nello shock, più diventano informativi e ricchi. Stanno cominciando a essere più informativi e, nel complesso, non sono cambiati. C'è un riferimento specifico in tal senso nella dichiarazione di politica monetaria, ma con questi elementi avremo informazioni aggiuntive. Ne avremo molte di più in relazione all'inflazione di fondo, ed è a questo che presteremo particolare attenzione, non a scapito delle prospettive di inflazione. Continueremo a guardare alle prospettive di inflazione, continueremo a guardare ai rischi, molto probabilmente elaboreremo di nuovo degli scenari a dicembre e naturalmente guarderemo alla dinamica e alla forza della trasmissione della politica monetaria, ma l'inflazione di fondo assumerà probabilmente un peso particolare nell'approccio a tre pilastri che applichiamo alla politica monetaria
".