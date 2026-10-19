OVS rafforza il buyback con acquisti per oltre 1 milione di euro

(Teleborsa) - OVS , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 1° giugno 2026, ha comunicato di aver acquistato, tra il 12 e il 16 ottobre 2026, complessivamente 184.025 azioni ordinarie (pari allo 0,072% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,8841 euro, per un controvalore pari a 1.082.827,32 euro.



Al 16 ottobre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 14.247.338 azioni proprie pari al 5,586% del capitale sociale.







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