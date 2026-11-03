Piaggio presenta nuovo Typhoon, design ancora più moderno per icona mobilità urbana

(Teleborsa) - Piaggio lancia il nuovo Typhoon confermando la propria capacità di interpretare le esigenze di una generazione in continua evoluzione, offrendo una soluzione di mobilità che unisce tradizione, innovazione e passione italiana.



Nato per muoversi con agilità tra le strade metropolitane, il nuovo Typhoon, uno dei modelli più iconici della mobilità urbana - si legge - evolve il suo carattere autentico e ribelle con un design ancora più moderno, dotazioni tecnologiche avanzate e un’esperienza di guida capace di trasformare ogni tragitto in un’occasione per sentirsi liberi.



Il Typhoon - che nella sua lunga storia ha superato prove incredibili, comprese le partecipazioni a gare offroad come la Baja d’Aragon e la leggendaria Baja Mille, in Messico - è pronto ad affrontare ogni insidia della vita in città: comodo e pratico in ogni condizione di traffico, grazie al design compatto e minimalista e alla ampia pedana piatta.





Piaggio Typhoon arriva in quattro colori che - si legge nella nota - ne sottolineano il carattere essenziale e dinamico, di mezzo pronto ad affrontare ogni sfida del traffico: Nero Monsone, Bianco Boreale, Griglio Scirocco e Blu Oceano le cromie con le quali Typhoon affronta e risolve ogni bisogno di mobilità.

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