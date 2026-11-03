Segnali d'acquisto per Biogen
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Ribasso per la compagnia biotecnologica americana, tra i componenti dell'S&P-500, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,82% sui valori precedenti. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Biogen suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 249 USD, con stop loss stimato in area 173 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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