"Buy" per Biogen

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Andamento negativo per la compagnia biotecnologica americana , tra i titoli dell'indice S&P-500 , con una flessione dell'1,15%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 232,7 USD, con stop loss calcolato a quota 173 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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