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Indicazioni rialziste per Biogen

Finanza
Indicazioni rialziste per Biogen
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Seduta decisamente positiva per la compagnia biotecnologica americana, parte dell'S&P-500, che ha terminato in rialzo dell'1,74%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 229,6 USD, con stop loss posto a quota 173 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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