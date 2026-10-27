Indicazioni rialziste per Biogen
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Risultato positivo per la compagnia biotecnologica americana, parte dell'S&P-500, che lievita dello 0,63%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 252,3 USD, con stop loss individuato a quota 173 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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