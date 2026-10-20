Nasce One Media Capital: fondo da 100 milioni di euro per produzioni audiovisive in Italia

(Teleborsa) - RP1 Holding, gruppo italiano che riunisce società specializzate in finanza alternativa e consulenza professionale per le industrie culturali e creative, e MCT Credit Solutions, società finanziaria statunitense specializzata in investimenti in media & entertainment business, hanno lanciato One Media Capital Fund, fondo di finanziamento dedicato alla produzione e alla distribuzione audiovisiva in Italia.



Con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, One Media Capital Fund si rivolge alle società di produzione cinematografica e audiovisiva e di distribuzione cinematografica, italiane e internazionali che girano in Italia, per sostenerne l'operatività, lo sviluppo di nuovi progetti e i percorsi di crescita. Il fondo intende mettere a disposizione delle imprese strumenti di finanziamento calibrati sulle esigenze del sistema produttivo e complementari al credito bancario tradizionale. L'obiettivo è costruire un sistema di accesso alla finanza efficiente e specializzato, che accompagni la realizzazione dei singoli progetti e liberi risorse da destinare a nuovi investimenti.



Il progetto è stato ideato e sviluppato dalle società del gruppo RP1 (Start One Media Funding, Plus One Advisory e PayOne), che hanno messo a frutto le competenze maturate nella produzione audiovisiva, nella consulenza industriale e nella gestione degli strumenti di incentivazione, tra cui il tax credit cinematografico. RP1Holding è dal 2011 il player più riconosciuto in Italia nel settore avendo supportato oltre 2 mila produzioni cinematografiche e televisive sia italiane che internazionali per un valore complessivo di oltre di 6 miliardi di euro. Tra i titoli che RP1Holding ha seguito nella propria attività di advisory ci sono Il Conclave, Emily in Paris, House of Gucci, Il Gattopardo, C’è ancora domani, The Equalizer 3 e altri.



La gestione del fondo è affidata a Ingenii SGR, gestore specializzato nel private credit e negli investimenti alternativi, che cura le attività di investimento, gestione e monitoraggio del portafoglio nel rispetto delle proprie responsabilità di gestore. MCT Italy, veicolo costituito in partnership tra RP1 Holding e MCT Credit Solutions, è la piattaforma industriale del fondo. PlusOne è l'advisor industriale del fondo e ha il compito di individuare le opportunità di finanziamento e di analizzarle in via preliminare.



"One Media Capital Fund nasce dalla conoscenza diretta del settore audiovisivo: alle case di produzione non bastano le competenze creative e produttive, servono strumenti finanziari costruiti sulle loro reali esigenze - ha detto Mauro Martani, CEO di RP1 Holding - Il mercato italiano esprime un patrimonio straordinario di talenti e capacità produttive, ma resta frammentato e con difficoltà strutturali nell'accesso al credito".



"L'industria audiovisiva italiana è un mercato di grande interesse, con competenze produttive riconosciute a livello internazionale e significative opportunità di sviluppo", ha sottolineato Raj Singh, CEO di MCT Credit Solutions. "La nostra ambizione è costruire una piattaforma di investimento articolata in verticali specializzati, valorizzando le competenze di partner industriali qualificati e ampliando progressivamente il nostro perimetro di attività", ha aggiunto ha detto Annibale Ottolina, CEO di Ingenii SGR.



(Foto: Krists Luhaers on Unsplash)

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