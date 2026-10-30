Harvey integra i contenuti del Gruppo Simone nella propria piattaforma di Legal AI

(Teleborsa) - Simone annuncia un accordo di partnership con Harvey, operatore internazionale nel settore dell'intelligenza artificiale applicata al diritto, per l'integrazione di contenuti giuridici del Gruppo Simone nella piattaforma Harvey.



Contenuti giuridici e aggiornamenti quotidiani

L'accordo, spiega una nota, prevede la fornitura di contenuti digitali del Foro italiano, delle riviste di Dike Giuridica e dei codici

commentati, ampliando il patrimonio documentale disponibile sulla piattaforma con la dottrina, fonti giuridiche e contributi di approfondimento specialistico. La fornitura prevede anche un servizio di aggiornamento quotidiano con commenti alle sentenze depositate dalla Cassazione nello stesso giorno del deposito.



La valorizzazione del patrimonio editoriale

La scelta di Harvey di integrare anche le riviste e i commentari di Dike Giuridica valorizza il patrimonio editoriale del Gruppo Simone e la specificità dei suoi contenuti dottrinali, affiancando alle fonti giuridiche contributi di approfondimento utili ad arricchire le risorse consultabili attraverso strumenti di intelligenza artificiale dedicati ai professionisti del diritto.



La disponibilità della dottrina, di contenuti specialistici, accompagnati dagli aggiornamenti delle pubblicazioni secondo le tempistiche previste dall'accordo, consente di ampliare l'offerta documentale della piattaforma e di favorire l'accesso a risorse editoriali qualificate e aggiornate.



Una partnership destinata a evolvere

L'intesa prevede inoltre l'integrazione nel tempo, perché contempla opzioni per l'inclusione di ulteriori forniture, subordinatamente alle condizioni contrattuali previste. Questi elementi delineano una collaborazione suscettibile di evolvere nel tempo, con opportunità di ulteriore ampliamento del patrimonio editoriale reso disponibile attraverso la piattaforma.



La strategia di sviluppo del Gruppo Simone

La partnership si inserisce nella strategia del Gruppo Simone volta a valorizzare i propri contenuti attraverso nuovi canali distributivi e applicazioni tecnologiche, ampliandone la diffusione e sviluppando opportunità commerciali nell'ambito dell'intelligenza artificiale applicata al diritto, e si affianca ad altre partnership che hanno reso il Gruppo Simone come interlocutore autorevole e necessario per supportare lo sviluppo dell’intero sistema del legal AI in Italia.



Luca Misso, CEO Simone: "Questa nuova partnership con Harvey dimostra la concretezza dell’evoluzione del nostro modello di business. L’editoria giuridica era da tempo percepita come un mestiere destinato a soccombere dinanzi all’evoluzione tecnologica, mentre oggi più che mai rappresenta tutto quello di cui l’AI necessita per diventare un reale strumento di supporto al lavoro legale. Commenti, aggiornamenti, rigorosità delle fonti, impulso e selezione editoriale sono elementi imprescindibili per chiunque viva il mondo del diritto. Allo stesso tempo il Gruppo ha sempre investito nello sviluppo tecnologico che oggi ci consente di rendere i nostri contenuti disponibili per qualsiasi piattaforma software, allo scopo di rispettare sempre la mission originaria: supportare concretamente lo studio, l’analisi e

l’applicazione del diritto".



Nate Schlein, Head of Product Business Development di Harvey: "Lavorare con i migliori studi legali e uffici legali italiani ci ha insegnato che una legal AI di eccellenza deve riflettere il modo in cui ragionano gli avvocati italiani, e questo significa affiancare la dottrina alla normativa e alla giurisprudenza. La partnership con il Gruppo Simone porta questa profondità in Harvey, così i nostri utenti italiani ottengono risposte fondate sulle fonti di cui già si fidano e che citano abitualmente".



(Foto: Leon Seibert su Unsplash)

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