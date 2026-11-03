Unidata, Euroland Corporate avvia copertura con Buy: focus su transizione da TelCo a TechCo

(Teleborsa) - Euroland Corporate ha avviato la copertura su Unidata , operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, con una raccomandazione "Buy" e un target price di 4,1 euro, che implica un potenziale rialzo del 29%.



Storicamente focalizzato sulla propria rete in fibra a Roma e nel Lazio, gli analisti evidenziato che il Gruppo ha ampliato significativamente le proprie dimensioni e la presenza a livello nazionale attraverso l'acquisizione di TWT nel 2023, sviluppando al contempo un modello infrastrutturale efficiente sotto il profilo del capitale, grazie a joint venture strategiche nei settori della fibra, della connettività sottomarina e dei data center. Conclusa questa fase di trasformazione, Unidata apre un nuovo capitolo, accelerando la transizione da TelCo a TechCo, con un focus strategico su servizi ICT a maggior valore aggiunto, una migliore qualità dei ricavi e una maggiore generazione di cassa.



La tesi di investimento si basa dunque meno sul ritorno ai margini storici di picco di Unidata e più sul miglioramento della qualità dei ricavi, sulla conversione in cassa, sulla riduzione dell'indebitamento e sulla valorizzazione delle joint venture. Con un multiplo EV/EBITDA 2027e di circa 3,6x, a fronte del 6,0x dei competitor, gli analisti ritengono che l'attuale valutazione non rifletta appieno il miglioramento del mix del Gruppo e le opzionalità legate alle infrastrutture.

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