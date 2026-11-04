Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di acciaio, che lievita dell'1,96%.
L'andamento di ArcelorMittal nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di ArcelorMittal perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 54,35 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 55,85. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 53,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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