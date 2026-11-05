In evidenza ArcelorMittal sul listino di Amsterdam

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di acciaio , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,01%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ArcelorMittal rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di ArcelorMittal rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 58,77 Euro, mentre i supporti sono stimati a 57,01. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 60,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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