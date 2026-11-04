Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 3/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 3/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Frazionale rialzo per il cambio Euro / CHF, che mette a segno un modesto profit a +0,24%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,915. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,9229. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,9117.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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