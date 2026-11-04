Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Piccolo spunto rialzista per il maggiore indice americano, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,36%.
Lo scenario tecnico dell'S&P 500 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7.492,2 con area di resistenza individuata a quota 7.694,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.415,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)