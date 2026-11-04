Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Piccolo spunto rialzista per il maggiore indice americano, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,36%.

Lo scenario tecnico dell'S&P 500 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7.492,2 con area di resistenza individuata a quota 7.694,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.415,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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