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Banca Sistema, De Francisco: risultati confermano segnali positivi e solidità del core business

Banche, Finanza
Banca Sistema, De Francisco: risultati confermano segnali positivi e solidità del core business
(Teleborsa) - "I primi nove mesi dell'anno segnano un passaggio decisivo nella costruzione del nuovo Gruppo. In circa otto mesi dal cambio di controllo abbiamo portato a compimento il percorso di integrazione tra CF+ e Banca Sistema, completando nei tempi previsti tutti i principali passaggi autorizzativi e societari propedeutici alla fusione che avrà efficacia legale a partire dal 7 novembre". Lo ha detto l'AD di Banca Sistema, Iacopo De Francisco, commentando i risultati al 30 settembre 2026.

"Parallelamente, abbiamo impresso una significativa accelerazione al processo di derisking del portafoglio, attraverso operazioni di cessione di crediti scaduti verso la Pubblica Amministrazione per complessivi 140 milioni di euro, senza incorrere in alcuna perdita - ha aggiunto - Queste operazioni hanno consentito di ridurre significativamente lo stock di crediti scaduti verso la PA, con benefici in termini di RWA e capitale, e contribuiranno a contenere gli impatti derivanti dalla normativa DoD e sostenere la futura crescita degli impieghi grazie alla forte riduzione dell'effetto contagio che i crediti scaduti avevano sui crediti performing".

"Sul fronte commerciale, i risultati confermano segnali positivi e la solidità del nostro core business - ha spiegato De Francisco - La forte crescita del turnover factoring testimonia la capacità della Banca di generare nuova produzione e rappresenta una solida base per lo sviluppo futuro del Gruppo".

"Guardiamo ora alla prossima fase con l'obiettivo di valorizzare pienamente le complementarità dei due business e costruire una banca più solida, efficiente e diversificata - ha aggiunto - Il prossimo passaggio sarà la presentazione del nuovo Piano Strategico, prevista nel primo trimestre del 2027, che definirà le priorità di sviluppo e gli obiettivi del Gruppo post fusione, con l'obiettivo di coniugare crescita sostenibile, disciplina del rischio e creazione di valore nel lungo periodo".
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