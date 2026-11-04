Banca Sistema, De Francisco: risultati confermano segnali positivi e solidità del core business

(Teleborsa) - "I primi nove mesi dell'anno segnano un passaggio decisivo nella costruzione del nuovo Gruppo
. In circa otto mesi dal cambio di controllo abbiamo portato a compimento il percorso di integrazione tra CF+ e Banca Sistema, completando nei tempi previsti tutti i principali passaggi autorizzativi e societari propedeutici alla fusione che avrà efficacia legale a partire dal 7 novembre". Lo ha detto l'AD
di Banca Sistema
, Iacopo De Francisco
, commentando i risultati al 30 settembre 2026
.
"Parallelamente, abbiamo impresso una significativa accelerazione al processo di derisking del portafoglio
, attraverso operazioni di cessione di crediti scaduti verso la Pubblica Amministrazione per complessivi 140 milioni di euro, senza incorrere in alcuna perdita - ha aggiunto - Queste operazioni hanno consentito di ridurre significativamente lo stock di crediti scaduti verso la PA, con benefici in termini di RWA e capitale, e contribuiranno a contenere gli impatti derivanti dalla normativa DoD e sostenere la futura crescita degli impieghi grazie alla forte riduzione dell'effetto contagio che i crediti scaduti avevano sui crediti performing".
"Sul fronte commerciale, i risultati confermano segnali positivi e la solidità del nostro core business
- ha spiegato De Francisco - La forte crescita del turnover factoring testimonia la capacità della Banca di generare nuova produzione e rappresenta una solida base per lo sviluppo futuro del Gruppo".
"Guardiamo ora alla prossima fase con l'obiettivo di valorizzare pienamente le complementarità dei due business
e costruire una banca più solida, efficiente e diversificata - ha aggiunto - Il prossimo passaggio sarà la presentazione del nuovo Piano Strategico, prevista nel primo trimestre del 2027, che definirà le priorità di sviluppo e gli obiettivi del Gruppo post fusione, con l'obiettivo di coniugare crescita sostenibile, disciplina del rischio e creazione di valore nel lungo periodo".