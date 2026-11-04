Banca CF+, utile netto di 87 milioni di euro nei primi nove mesi

(Teleborsa) - Banca CF+ ha comunicato che l'utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte ammonta a 87,4 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2026, mentre l'utile netto è pari a 87 milioni di euro. Il risultato del periodo è influenzato, tra l'altro, da componenti a carattere non ricorrente principalmente rappresentate da: il badwill derivante dall'acquisizione di Banca Sistema, pari a 95,1 milioni precedentemente commentato; i costi sostenuti per l'OPAS, pari a 18,9 milioni (prevalentemente rappresentati da spese amministrative e per il personale per 17,7 milioni e altri costi per 1,2 milioni). Al netto di tali items e delle altre componenti non ricorrenti, l'utile ante imposte consolidato sarebbe stato pari a 23,2 milioni.



"I risultati dei primi nove mesi del 2026 confermano la solidità del percorso intrapreso da CF+ e la capacità della Banca di continuare a sviluppare il proprio business in un contesto di mercato complesso e in una fase particolarmente intensa della propria evoluzione - ha commentato l'AD Iacopo De Francisco - In questi mesi abbiamo mantenuto una forte attenzione alla crescita delle attività core, alla qualità del portafoglio e a un'efficiente allocazione del capitale, continuando a investire nelle competenze, nelle piattaforme operative e nei segmenti nei quali riteniamo di poter esprimere un vantaggio competitivo sostenibile".



"La fusione inversa, che avrà luogo il prossimo 7 novembre con Banca Sistema, a soli 8 mesi dal completamento dell'OPAS volontaria, rappresenta per noi un traguardo importante, ma soprattutto l'inizio di una nuova fase - ha aggiunto - È il risultato di un progetto industriale nel quale abbiamo creduto con convinzione e che permetterà di unire competenze distintive, piattaforme complementari e una più ampia capacità di servizio alla clientela".

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