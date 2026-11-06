Piaggio, Colaninno: risultati nove mesi confermano la solidità del percorso strategico

(Teleborsa) - "I risultati dei primi nove mesi del 2026 confermano la solidità del percorso strategico
del Gruppo Piaggio, che registra una discreta performance seppur in un contesto macroeconomico e geopolitico globale complesso caratterizzato da una repentina spinta inflazionistica". Lo ha detto Michele Colaninno, CEO
del Gruppo Piaggio
, commentando i risultati al 30 settembre 2026
.
"Le diverse localizzazioni produttive e commerciali nel mondo ci consentono di bilanciare i contingenti alti costi
della produzione dovuti all'energia, ai trasporti delle merci e all'aumento del costo delle materie prime, senza tralasciare le conseguenze delle tensioni protezionistiche ancora oggi presenti", ha aggiunto.
"L'incremento dei veicoli venduti nel mondo (+12,2%), con una forte performance del mercato indiano, una crescente presenza nel continente americano e una sostanziale tenuta di Europa e Asia (nonostante l'agguerrita competizione), fanno registrare il progresso dei ricavi a 1.236 milioni di euro e riflettono gli effetti positivi dell'internazionalizzazione - ha spiegato Colaninno - L'attenzione alla produttività aziendale ci ha permesso di migliorare la marginalità
, raggiungendo un Ebitda margin del 16,9%, e incrementando l'utile netto del 17,7% a 37,3 milioni di euro. Questa performance finanziaria ha alimentato una solida generazione di cassa consentendoci di ridurre l'indebitamento finanziario netto, in miglioramento di quasi 108 milioni di euro rispetto a fine 2025".
"Guardiamo avanti focalizzandoci sul valore dei nostri marchi iconici
: il successo a doppia cifra di Vespa nell'anno del suo ottantesimo compleanno, la celebrazione della Moto Guzzi a Mandello del Lario e i risultati di Aprilia Racing in MotoGP, dimostrano che l'investimento continuo in innovazione, tecnologia e sicurezza - pilastri portati avanti anche grazie alle soluzioni robotiche di Piaggio Fast Forward - rappresenta la nostra risposta più efficace per anticipare le sfide future della mobilità leggera e dei veicoli commerciali".