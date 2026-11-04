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Borsa: Tokyo soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,74%)
Il Nikkei 225 ha iniziato gli scambi a 62.613,42 punti
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Finanza
04 novembre 2026 - 01.31
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Il Principale indice azionario giapponese registra una flessione dello 0,74%, a quota 62.613,42 in apertura.
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