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OAT Francia: rendimento delle obbligazioni a 10 anni 4,82% alle 18:00

In breve, Finanza
OAT Francia: rendimento delle obbligazioni a 10 anni 4,82% alle 18:00
Il rendimento degli OAT francesi è pari 4,82% alle 18:00.
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