ColtivaItalia è legge: oltre 1 miliardo per l'agricoltura

Lollobrigida: "Convergenza su un settore fondamentale". Coldiretti: "Passo avanti per la sovranità alimentare"

(Teleborsa) - Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl ColtivaItalia con 76 sì, nessun contrario e 64 astensioni, quelle delle opposizioni. Il provvedimento, già passato alla Camera senza voti contrari, stanzia oltre un miliardo di euro: i decreti attuativi renderanno spendibili i fondi nei primi mesi del 2027.



"È un risultato importante, che dimostra come, anche in un clima di forte confronto politico, sia possibile trovare una convergenza su un settore fondamentale per l'economia italiana, la sicurezza alimentare e la tutela del territorio", ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che aveva presentato la proposta nel 2025.



Le misure



Sono previsti 300 milioni per le filiere strategiche, 70 milioni per il Fondo sovranità alimentare (grano tenero, orzo, mais, proteine vegetali), 300 milioni per l'allevamento, in particolare la linea vacca-vitello, e 300 milioni per il Piano olivicolo nazionale 2026-2030, con il divieto di espiantare ulivi Dop e Igp per impianti fotovoltaici o eolici. Per i contratti di filiera del frumento 10 milioni, con credito d'imposta dal 20% al 40%. Per i giovani e le donne 150 milioni (65% in mutui, 35% a fondo perduto) e 8.417 ettari Ismea in comodato gratuito per dieci anni agli under 41. Il Crea assumerà 50 ricercatori.



Tra le misure emergenziali, un commissario straordinario per la Xylella fino al 2028, con 3 milioni, una moratoria dei mutui per le imprese colpite da epizoozie e fitopatie e 1 milione contro la peste suina africana. Per il Made in Italy, una banca dati dei profili analitici di autenticità, nuove regole contro le pratiche sleali, e il divieto di usare il termine "aceto" per prodotti non ottenuti da materie agricole. Per l'enoturismo e l'oleoturismo sono destinati 9,2 milioni.



Coldiretti



L'organizzazione parla di "un passo avanti per rafforzare la sovranità alimentare del Paese" e valuta come particolarmente importante la lotta all'Italian sounding, che "sottrae ogni anno 20 miliardi di euro al reddito degli agricoltori": la banca dati dei controlli innovativi consentirà di usare "strumenti scientifici avanzati, dalla risonanza magnetica alla mappa genomica e alla mappatura isotopica". "Ora la battaglia si sposta in Europa", conclude, "per garantire risorse adeguate nella nuova Pac".

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