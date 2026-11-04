Corrono i titoli europei del settore cementiero, in evidenza Buzzi e Cementir

(Teleborsa) - Dopo i moderati realizzi di ieri, tornano forti gli acquisti sui titoli del settore cementiero Buzzi
e Cementir
rispettivamente tra i migliori del Ftse Mib
e in vetta al Ftse Italia Star
, con un guadagno del 4,6% e del 5,7%.
In attesa dei conti che verranno sottoposti all'approvazione dei CdA delle due società, entrambi in calendario domani 5 novembre, il comparto beneficia dell'aspettativa di una possibile ricostruzione post bellica e degli ulteriori segnali positivi arrivati da Heidelberg Materials
.
Il produttore tedesco di materiali edilizi
corre infatti alla Borsa di Francoforte con un rialzo di circa il 10%
dopo aver chiuso il terzo trimestre 2026
con una crescita dei ricavi e del risultato operativo, sostenuta soprattutto dalla solidità del mercato europeo e dalla tenuta del Nord America.
Indicazioni positive che si aggiungono a quelle giunte recentemente dalla competitor svizzera Holcim
che, lo scorso 23 ottobre, ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno 2026
relative all'EBIT ricorrente dopo la crescita registrata nei 9 nove mesi del 2026.
Il quadro tecnico
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Buzzi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 44,61 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42,96. L'equilibrata forza rialzista di Buzzi
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 46,26.
Su base settimanale, il trend di Cementir è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Star
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società cementiera
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Cementir
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,04.(Foto: © sergwsq / 123RF)