Francoforte: andamento rialzista per TUI

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo turistico integrato , con una variazione percentuale del 2,39%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,42%, rispetto a +2,28% del MDAX ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7,53 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 7,33. L'equilibrata forza rialzista di l’operatore di viaggi e turismo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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