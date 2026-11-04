Francoforte: performance negativa per TKMS

(Teleborsa) - Pressione sul costruttore di sottomarini e navi militari , che tratta con una perdita del 2,85%.



Lo scenario su base settimanale di TKMS rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di breve periodo della società tedesca di difesa navale sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 87,47 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 86,37. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 88,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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