Francoforte: risultato positivo per TKMS

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore di sottomarini e navi militari , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,94%.



La tendenza ad una settimana di TKMS è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo della società tedesca di difesa navale evidenzia un declino dei corsi verso area 78,7 Euro con prima area di resistenza vista a 81,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 76,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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