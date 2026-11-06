Francoforte: movimento negativo per TKMS

(Teleborsa) - Rosso per il costruttore di sottomarini e navi militari , che sta segnando un calo del 2,95%.



Lo scenario su base settimanale di TKMS rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo della società tedesca di difesa navale evidenzia un declino dei corsi verso area 78,13 Euro con prima area di resistenza vista a 80,63. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 77,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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