Francoforte: andamento negativo per TKMS

(Teleborsa) - Sottotono il costruttore di sottomarini e navi militari , che passa di mano con un calo del 2,21%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TKMS , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società tedesca di difesa navale . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 85,67 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 83,07. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 81,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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