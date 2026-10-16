Francoforte: al centro degli acquisti Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,86%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rheinmetall AG più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Rheinmetall AG è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.075,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.046,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.104.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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