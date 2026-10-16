Francoforte: al centro degli acquisti Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,86%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rheinmetall AG più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Rheinmetall AG è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.075,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.046,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.104.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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