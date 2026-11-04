Madrid: balza in avanti IAG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per International Airlines Group , che tratta in utile del 2,78% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo della multinazionale del settore aereo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,18 Euro e primo supporto individuato a 5,044. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,316.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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