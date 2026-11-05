Madrid: balza in avanti IAG

(Teleborsa) - Bene International Airlines Group , con un rialzo del 2,76%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve della multinazionale del settore aereo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,417 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,287. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,547.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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