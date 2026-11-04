New York: Trimble scende verso 51,11 USD

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di tecnologie per costruzioni e geospaziale , che perde terreno, mostrando una discesa del 19,20%.



Lo scenario su base settimanale di Trimble rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di breve periodo della società tecnologica per edilizia e trasporti sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 56,8 Dollari USA. Possibile una discesa fino al bottom 51,11. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 62,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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