Open Fiber a SMAU 2026: la fibra abilita la trasformazione digitale delle imprese







(Teleborsa) - La trasformazione digitale delle imprese richiede. È questo il tema alla base della partecipazione di Open Fiber all'edizione 2026 di SMAU, all'interno del Panel "Innovazione nelle imprese: dalla sperimentazione ai risultati", a cui ha preso parte Andrea Lazzaroli, Head of Marketing Business di Open Fiber: "per i comuni e per le aziende. Abbiamo una piattaforma chiamata Open City e su questa piattaforma ci sono una quantità di applicazioni che sono sviluppate con un ecosistema di partner, e sono tutte basate sulla AI. In particolare, puntiamo molto sulle applicazioni basate sulla videoanalytics che, tramite telecamere ad alta definizione,che vanno dalla protezione dell'ambiente e dalla difesa del territorio a tematiche legate più tradizionalmente alla sicurezza".L'intelligenza artificiale può quindi rendere le città più sicure, efficienti e capaci di anticipare le criticità. La sua efficacia dipende dalla disponibilità di dati affidabili e trasmessi in tempo reale, come ha spiegato Enrico Marzella, Head of Business Development di Open Fiber: "Facciamo un'analogia con il corpo umano:. Con l'incremento dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dei dispositivi IoT e degli applicativi in tempo reale cambia il ruolo delle reti di telecomunicazioni.. Da qui possiamo vedere che la rete in fibra ottica è una piattaforma abilitante di servizi innovativi che necessitano di una bassa latenza, di un'elevata capacità trasmissiva e di affidabilità. La tecnologia c'è, la fibra c'è, sfruttiamo la fibra."