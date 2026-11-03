SMAU Milano 2026, Open Fiber: la fibra ottica alla base delle smart city e dell’intelligenza artificiale

(Teleborsa) - L’intelligenza artificiale può contribuire a rendere le città più sicure, efficienti e capaci di prevenire le criticità. Per sfruttarne appieno il potenziale, tuttavia, è necessario disporre di dati affidabili, continui e trasmessi in tempo reale. È questo il messaggio lanciato oggi da Enrico Marzella, Head of Business Development di Open Fiber, nel corso di SMAU Milano 2026, durante il tavolo di confronto "Dalla sperimentazione all’adozione dell’AI: esperienze, modelli e sfide aperte".



"L’intelligenza artificiale può diventare un potente strumento al servizio delle comunità, ma per funzionare ha bisogno di dati affidabili, continui e tempestivi. Se l’AI rappresenta il cervello della città intelligente, la fibra ottica ne costituisce il sistema nervoso. Solo integrando connettività, sensori e capacità di analisi è possibile sviluppare servizi pubblici più efficaci, predittivi e orientati alla prevenzione", ha dichiarato Enrico Marzella.

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