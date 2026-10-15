Parigi: andamento sostenuto per Bouygues

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , che tratta in utile del 2,19% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Bouygues rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Bouygues mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 40,49 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 41,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 39,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```