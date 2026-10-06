DeepSeek alza l’obiettivo: punta a raccogliere 12 miliardi di dollari, Tencent tra gli investitori

Il round potrebbe arrivare a 15 miliardi di dollari, oltre l’obiettivo iniziale della società

(Teleborsa) - DeepSeek è vicina a raccogliere almeno 80 miliardi di yuan, circa 12 miliardi di dollari, nel suo ultimo round di finanziamento, superando ampiamente l'obiettivo iniziale di 50 miliardi di yuan.



Tra i principali investitori figurano Contemporary Amperex Technology (CATL) e Tencent Holdings , secondo quanto riporta Bloomberg che cita persone a conoscenza dell'operazione. In base ai term sheet già sottoscritti, la raccolta complessiva potrebbe avvicinarsi ai 100 miliardi di yuan, anche se i dettagli potrebbero ancora cambiare nelle fasi finali delle trattative.



Il nuovo finanziamento prepara il terreno a una delle quotazioni più attese del mercato cinese. DeepSeek punta infatti a un'IPO all'inizio del 2027, dopo aver conquistato una posizione di primo piano nella corsa globale all'intelligenza artificiale.



La sfida dell'AI e il ruolo di Huawei

La società ha rafforzato la propria reputazione con il lancio del modello V4 Flash, che ha riacceso il confronto con i principali operatori statunitensi, tra cui Anthropic e OpenAI, soprattutto sul rapporto tra costi e prestazioni.



Come gli altri grandi operatori del settore, DeepSeek necessita di enormi risorse per finanziare lo sviluppo dei propri modelli e delle infrastrutture. La società prevede di utilizzare almeno 160.000 acceleratori di Huawei Technologies in un nuovo gigantesco data center in costruzione nella Mongolia Interna, che potrebbe diventare uno dei più grandi cluster conosciuti di chip Huawei per l'intelligenza artificiale.



DeepSeek ha inoltre pubblicato software sviluppato insieme a Huawei per la programmazione dei chip AI, rafforzando la collaborazione con il principale produttore cinese di hardware.



Verso l'IPO e l'obiettivo AGI

Il fondatore Liang Wenfeng avrebbe ribadito agli investitori l'intenzione di continuare a sviluppare modelli di intelligenza artificiale open source, perseguendo al tempo stesso l'obiettivo dell'intelligenza artificiale generale (AGI).



DeepSeek avrebbe inizialmente puntato a una valutazione di circa 500 miliardi di yuan nel nuovo finanziamento. Una volta completato il round, la società dovrebbe procedere con una riorganizzazione interna in vista della quotazione.

Tencent, che aveva già investito 10 miliardi di yuan nel precedente round, punta a integrare l'AI nelle proprie piattaforme. CATL potrebbe invece guardare alle opportunità legate alla fornitura di componenti e infrastrutture per i data center.



DeepSeek è nata come spin-off dell'hedge fund High-Flyer, fondato dallo stesso Liang. Dopo il primo round di finanziamento esterno, il patrimonio del fondatore è più che raddoppiato, raggiungendo circa 36 miliardi di dollari.

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