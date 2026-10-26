OPA Reway, raggiunto il 98,913% del capitale e il delisting sarà il 4 novembre

Scatta la procedura congiunta

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Rinova BidCo su Reway Group risultano portate in adesione 6.029.028 Azioni, corrispondenti al 93,459% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e al 15,537% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 62.159.278,68.



I risultati definitivi sopra riportati confermano dunque i risultati provvisori dell’Offerta comunicati il 23 ottobre 2026.



Pertanto, tenuto conto anche delle 32.353.802 Azioni già detenute dall’Offerente, complessivamente rappresentative dell’83,38% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 98,913% del capitale sociale dell’Emittente.



Il pagamento del corrispettivo (pari a Euro 10,31 per Azione) sarà effettuato il 30 ottobre 2026.



Sulla base dei risultati definitivi l’Offerente conferma che la Riapertura dei Termini non avrà luogo e che risultano verificati i presupposti di legge per l’esercizio, da parte dell’Offerente, del Diritto di Acquisto e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto in relazione alle residue 421.972 Azioni, complessivamente pari al 1,087% del capitale sociale dell’Emittente, dando corso alla Procedura Congiunta. Tenuto conto del numero complessivo delle Azioni Residue, il controvalore complessivo di tale Procedura è pari a Euro 4.350.531,32.



Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 2 novembre 2026 e 3 novembre 2026 e il Delisting con decorrenza dalla seduta del 4 novembre 2026.

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