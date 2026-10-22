Reway Group, l'OPA supera la soglia del 90%: delisting più vicino

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Rinova BidCo su Reway Group , l'offerente ha reso noto che fino alla data odierna sono state portate in adesione all'offerta complessivamente 3.554.985 Azioni, corrispondenti al 55,108% delle azioni oggetto dell'offerta e al 9,161% del capitale sociale. Pertanto, tenuto conto delle azioni detenute, l'offerente verrà a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale, tale da consentire il delisting.



Come dichiarato nel documento di offerta, l'offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Ad esito dell'offerta, l'offerente darà corso alla procedura congiunta sulle residue azioni.



Il periodo di adesione ha avuto inizio il 5 ottobre 2026 e terminerà il 23 ottobre 2026 (estremi inclusi). Il 23 ottobre rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno di borsa aperta per aderire.

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