Logistica, Bracchi (Argos) acquisisce Festa e supera 300 milioni di euro di ricavi

(Teleborsa) - Il Gruppo Bracchi ha acquisito la società bresciana Festa, una delle realtà di riferimento nel panorama logistico del Nord Italia. L'operazione relativa alla società di Montichiari rappresenta la terza acquisizione del 2026 per il gruppo controllato da Argos, dopo gli ingressi della tedesca Rostock Trans e delle olandesi VIM & Greenway Logistics. Con oltre centomila metri quadrati di spazi e la piattaforma automatizzata AutoStore, Festa porta la capacità logistica complessiva della rete a seicentomila metri quadrati e oltre ottocentocinquanta collaboratori, consolidando la presenza nell'hub strategico del Nord Italia.



Con questa operazione salgono a quattro le acquisizioni completate da Bracchi dall'ingresso di Argos come azionista di maggioranza. La prima è stata l'italiana Mateco, acquisita nel settembre del 2024.



Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Bracchi supera i 300 milioni di euro di ricavi proforma stimati per il 2026, raggiunge oltre 850 collaboratori e una capacità logistica complessiva di circa 600.000 metri quadrati.



"L'acquisizione di Festa rappresenta un'altra tappa fondamentale nel percorso di crescita di Bracchi - commenta Umberto Ferretti, amministratore delegato del Gruppo - In meno di un anno abbiamo completato tre operazioni strategiche che, sommata a quella di Mateco nel 2024, stanno trasformando Bracchi, ampliandone le competenze, la presenza territoriale e la capacità di offrire soluzioni sempre più integrate ai clienti. Festa è un'azienda di grande qualità, con solide radici nel Nord Italia, un team di grande esperienza e un'offerta di servizi altamente complementare. Unendo le forze, rafforzeremo la nostra capacità di fornire ai clienti soluzioni integrate di trasporto e logistica, accelerando al contempo lo sviluppo di una piattaforma europea più ampia e diversificata".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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