H.I.G. Capital acquisisce la maggioranza dell'italiana L4A

(Teleborsa) - H.I.G. Capital, fondo d'investimento internazionale con 75 miliardi di dollari di capitale in gestione, ha annunciato che una sua affiliata ha completato l'acquisizione di una quota di maggioranza di L4A, primaria piattaforma italiana specializzata nei servizi di manutenzione, rinnovo e riqualificazione di infrastrutture strategiche. L'investimento di H.I.G. avviene in partnership con gli attuali azionisti e Co-CEO della società, che continueranno a guidare L4A nella prossima fase di sviluppo, assicurando continuità manageriale, competenze operative e visione strategica.



Con sede in provincia di Bergamo, a circa 30 km da Milano, L4A, attraverso le controllate Artifoni, LSE e MPM, opera in tre nicchie infrastrutturali strategiche: infrastrutture di volo aeroportuali, infrastrutture idriche e teleriscaldamento. La società offre servizi integrati per la manutenzione, il rinnovo e la riqualificazione delle infrastrutture dalla progettazione all'esecuzione, con un approccio chiavi in mano che include sia le opere civili sia quelle meccaniche, servendo primari operatori infrastrutturali e grandi utility. L4A si è sempre distinta per un modello operativo integrato e flessibile, in grado di supportare l'esecuzione dei progetti infrastrutturali più complessi.



L'investimento di H.I.G. mira a sostenere L4A nell'accelerazione del proprio percorso di crescita attraverso una combinazione di iniziative organiche e acquisizioni di aziende complementari. La strategia di crescita si focalizzerà sul consolidamento del posizionamento nei segmenti in cui la società è già attiva, sull'espansione in nicchie infrastrutturali adiacenti nei settori del trattamento delle acque, dell'energia e dei trasporti strategici, sull'ampliamento dell'offerta verso attività a maggiore valore aggiunto e sull'estensione della presenza geografica.



"L4A rappresenta una piattaforma di grande qualità in un mercato caratterizzato da trend strutturali di crescita e da una domanda resiliente di manutenzione e rinnovo delle infrastrutture strategiche - hanno detto Raffaele Legnani e Giovanni Guglielmi, Managing Directors di H.I.G. in Italia - Siamo entusiasti di affiancare gli azionisti e il management team di L4A mentre la Società entra nella prossima fase di crescita. Insieme, intendiamo valorizzare il solido percorso imprenditoriale di L4A accelerando la crescita organica e perseguendo un'ambiziosa strategia di acquisizioni, con l'obiettivo di ampliare le competenze della Società, i mercati di riferimento e la presenza geografica. Lungo questo percorso, restiamo impegnati a preservare la cultura imprenditoriale e il team di professionisti che sono stati centrali per il successo di L4A".

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