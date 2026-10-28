Maccaferri (Ambienta) acquisisce Metallurgica Irpina e cresce nelle infrastrutture e nell'agribusiness

(Teleborsa) - Ambienta SGR, uno dei principali asset manager europei interamente focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la propria platform company Officine Maccaferri, attiva nello sviluppo di soluzioni ingegneristiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la protezione ambientale, partecipata di Ambienta IV, ha acquisito Metallurgica Irpina, player italiano attivo nella produzione di soluzioni ingegneristiche in filo d'acciaio per applicazioni infrastrutturali, sistemi di protezione perimetrale e agricoltura.



Fondata nel 1997 da Giancarlo Molinario e con sede ad Ariano Irpino, Metallurgica Irpina è un produttore verticalmente integrato, specializzato nella lavorazione del filo d'acciaio e nella realizzazione di soluzioni ingegneristiche quali reti metalliche, sistemi di recinzione, pannelli e pali. L'acquisizione rafforza il posizionamento competitivo di Maccaferri in uno dei suoi business storici, attraverso l'integrazione di capacità produttive complementari e di competenze altamente specializzate nella lavorazione del filo d'acciaio. L'operazione consolida, inoltre, la presenza produttiva di Maccaferri in Italia, rafforzandone il ruolo di polo industriale strategico a supporto delle attività internazionali del Gruppo. L'integrazione di Metallurgica consente inoltre a Maccaferri di rafforzare la propria presenza in due mercati adiacenti ad alto potenziale di crescita: la protezione perimetrale e l'agribusiness.



L'operazione offre inoltre significative opportunità di espansione internazionale. Facendo leva sul consolidato posizionamento di Metallurgica in Italia e sulla rete commerciale di Maccaferri, presente in oltre 130 Paesi, il Gruppo potrà accelerare la penetrazione dei prodotti della società nei mercati esteri, a partire dall'Europa e progressivamente su scala globale. Al contempo, la complementarità delle rispettive offerte consentirà di sviluppare iniziative di cross-selling, ampliando le opportunità commerciali su segmenti di clientela e applicazioni adiacenti.



L'acquisizione rappresenta un ulteriore passo nell'attuazione della strategia di buy-and-build di Maccaferri, finalizzata alla creazione di una piattaforma globale di riferimento nell'ingegneria ambientale e nell'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso l'integrazione di realtà industriali specializzate, tecnologie complementari e competenze in nuovi mercati.



"Metallurgica Irpina rappresenta un'aggiunta di grande valore alla piattaforma industriale di Maccaferri, rafforzandone il core business e aprendo nuove opportunità in mercati adiacenti particolarmente attrattivi - ha detto Andrea Venturini, Partner di Ambienta - Vediamo un elevato potenziale nel settore dell'agribusiness, dove la crescente domanda di soluzioni più resilienti ed efficienti nell'utilizzo delle risorse, guida e favorisce la continua ricerca di innovazione. Insieme alle recenti acquisizioni del Gruppo, questa operazione contribuisce a consolidare il posizionamento di Maccaferri quale leader globale nell'ingegneria ambientale e nell'adattamento ai cambiamenti climatici".

Condividi

```