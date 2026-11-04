Parigi: netto calo registrato da Thales
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,33% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Thales rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 227,7 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 219,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 216,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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