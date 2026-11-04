Milano 11:30
51.000 +2,12%
Nasdaq 3-nov
28.180 0,00%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 11:31
10.743 +0,98%
Francoforte 11:30
26.225 +1,39%

Disoccupazione Spagna in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Disoccupazione Spagna in ottobre
Spagna, Disoccupazione in ottobre pari a 43,1K unità, in aumento rispetto al precedente 23,6K unità (la previsione era 18,7K unità).
Condividi
```