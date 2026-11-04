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Disoccupazione Spagna in ottobre
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04 novembre 2026 - 09.30
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Disoccupazione in ottobre pari a 43,1K unità
, in aumento rispetto al precedente 23,6K unità (la previsione era 18,7K unità).
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